Английский «Брайтон» близок к новому контракту с одной из главных звёзд клуба – японцем Каору Митомой. По информации Football Insider, сделка с 25-летним игроком – одна из приоритетных для «чаек» грядущей летней трансферной кампанией. Как уточняет источник, сам игрок счастлив в нынешнем клубе и пока не собирается покидать команду, несмотря на интерес некоторых топ-клубов.

Напомним, что Митома является одним из лучших игроков «Брайтона» в текущем сезоне. На счету японца 10 голов и семь ассистов за клуб во всех турнирах, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 млн евро.

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