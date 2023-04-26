«Арсенал» готов возобновить интерес к Педру Нету

Лондонский «Арсенал» ближайшим летом может провернуть новую попытку трансфера вингера «Вулверхэмптона» Педру Нету. Напомним, португалец был интересен «канонирам» прошлым летом, но «волки» потребовали за игрока слишком большую сумму в размере 60 миллионов евро.

По информации от The Sun, Педру по-прежнему находится в списке желаний главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, поэтому трансфер вполне может состояться, если «Вулверхэмптон» пойдёт на уступки.

В нынешнем сезоне 23-летний Нету провёл 15 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием.