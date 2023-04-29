«Брайтон» забил 6 мячей в ворота «Вулверхэмптона»

Украшением 33-го тура Премьер-лиги стал матч «Брайтон» - «Вулверхэмптон». Это была игра в одни ворота. Хозяева забили четыре гола еще до перерыва и довели счет до 6:0 в итоге. По дублю в активе Дениза Ундава, Паскаля Гросса и Данни Уэлбека.
«Брайтон» идет восьмым, «волки» - 13-е.
Протокол игры
|(1:0) Ундав Дениз6'
|(2:0) Гросс Паскаль13'
|(3:0) Гросс Паскаль26'
|(4:0) Уэлбек Данни39'
|(5:0) Уэлбек Данни48'
|(6:0) Ундав Дениз66'
Стил Джейсон•Вельтман Йоел 45'65' (Макаллистер Алексис (65') •Уэбстер Адам•Данк Льюис•Эступиньян Первис•Марч Соломон56' (Буонанотте Факундо (56') •Гросс Паскаль•Гилмор Билли•Энсисо Хулио65' (Кайседо Мойсес (65') •Уэлбек Данни56' (Митома Каору (56') •Ундав Дениз80' (Айяри Ясин (80')
Са Жозе•Семеду Нелсон45' (Поденсе Даниэл (45') •Доусон Крэйг46' (Гомеш Тоти (46') •Килман Макс•Буэно Уго•Гомес Жоао46' (Коллинз Натан (46') •Лемина Марио•Невеш Рубен•Луис Матеус II•Нету Педру83' (Траоре Адама (83') • 90'Коста Диего46' (Хи-Чан Хван (46')
29 апреля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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