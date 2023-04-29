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«Брайтон» забил 6 мячей в ворота «Вулверхэмптона»

29 Апреля 2023 • 19:09 Комментировать
Брайтон
6:0
Вулверхэмптон
окончен

Украшением 33-го тура Премьер-лиги стал матч «Брайтон» - «Вулверхэмптон». Это была игра в одни ворота. Хозяева забили четыре гола еще до перерыва и довели счет до 6:0 в итоге. По дублю в активе Дениза Ундава, Паскаля Гросса и Данни Уэлбека.

«Брайтон» идет восьмым, «волки» - 13-е.

Протокол игры  
Брайтон6:0Вулверхэмптон
(1:0) Ундав Дениз6'  
(2:0) Гросс Паскаль13'  
(3:0) Гросс Паскаль26'  
(4:0) Уэлбек Данни39'  
(5:0) Уэлбек Данни48'  
(6:0) Ундав Дениз66'  
Стил ДжейсонВельтман Йоел  45' 65' (Макаллистер Алексис ( 65') Уэбстер АдамДанк ЛьюисЭступиньян ПервисМарч Соломон 56' (Буонанотте Факундо ( 56') Гросс ПаскальГилмор БиллиЭнсисо Хулио 65' (Кайседо Мойсес ( 65') Уэлбек Данни 56' (Митома Каору ( 56') Ундав Дениз 80' (Айяри Ясин ( 80')
Запасные: Санчес РобертОффиа ОделугаВан Хеке Ян-ПольКолуилл Леви
Са ЖозеСемеду Нелсон 45' (Поденсе Даниэл ( 45') Доусон Крэйг 46' (Гомеш Тоти ( 46') Килман МаксБуэно УгоГомес Жоао 46' (Коллинз Натан ( 46') Лемина МариоНевеш РубенЛуис Матеус IIНету Педру 83' (Траоре Адама ( 83'  90') Коста Диего 46' (Хи-Чан Хван ( 46')
Запасные: Кунья МатеусМоутинью ЖоауТраоре БубакарБентли ДаниелСарабия Пабло
29 апреля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Вулверхэмптон Брайтон
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