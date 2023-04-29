«Брайтон» забил 6 мячей в ворота «Вулверхэмптона»

Украшением 33-го тура Премьер-лиги стал матч «Брайтон» - «Вулверхэмптон». Это была игра в одни ворота. Хозяева забили четыре гола еще до перерыва и довели счет до 6:0 в итоге. По дублю в активе Дениза Ундава, Паскаля Гросса и Данни Уэлбека.

«Брайтон» идет восьмым, «волки» - 13-е.