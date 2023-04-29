Лопетеги: «Я не узнал свою команду»

В тридцать четвертом туре английского чемпионата «Вулверхэмптон» получил шесть мячей от «Брайтона», это было самое крупное поражение «волков» в текущем сезоне. Испанский наставник «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги, в прошлом работавший в мадридском «Реале», признался, что не узнал на поле свою команду.

- Я не узнал свою команду. Нам надо пережить этот момент всем вместе. Мы в центре сражения за выживание. Последние четыре-пять месяцев мы очень напряженно работали, нельзя, чтобы все пошло насмарку, - цитирует слова Лопетеги BBC Sport.

В следующем туре «Вулверхэмптон» сыграет с «Астон Виллой».