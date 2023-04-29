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Лопетеги: «Я не узнал свою команду»

29 Апреля 2023 • 20:53 Комментировать (2)
Брайтон
6:0
Вулверхэмптон
окончен

В тридцать четвертом туре английского чемпионата «Вулверхэмптон» получил шесть мячей от «Брайтона», это было самое крупное поражение «волков» в текущем сезоне. Испанский наставник «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги, в прошлом работавший в мадридском «Реале», признался, что не узнал на поле свою команду.

- Я не узнал свою команду. Нам надо пережить этот момент всем вместе. Мы в центре сражения за выживание. Последние четыре-пять месяцев мы очень напряженно работали, нельзя, чтобы все пошло насмарку, - цитирует слова Лопетеги BBC Sport.

В следующем туре «Вулверхэмптон» сыграет с «Астон Виллой». 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Хулен Лопетеги
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Комментарии (2)
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esult
29 Апреля 2023 в 21:20
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InterSan
29 Апреля 2023 в 21:15
Ну, как говорится, познакомитесь поближе.....
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