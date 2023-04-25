Невеш забил все свои пенальти в АПЛ

Один из лидеров «Вулверхэмптона» Рубен Невеш сегодня вечером забил в ворота «Кристал Пэлас» с 11-метровой отметки, установив окончательный счет встречи – 2:0.

Как сообщает Opta, этот гол с пенальти стал для португальца восьмым кряду успешным 11-метровым из всех восьми, которые он исполнял в рамках Премьер-лиги. По этому показателю Невеша опережают лишь два футболиста, которые уже повесили бутсы на гвоздь – бывший форвард «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов и экс-полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре. У них по девять и 11 забитых пенальти и такая же стопроцентная реализация.

Ранее лидера «волков» активно сватали в «Барселону».