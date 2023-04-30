200-й матч Лопетеги в чемпионатах закончился катастрофой

В матче тридцать четвертого тура английского чемпионата «Вулверхэмптон» неудачно съездил в гости к «Брайтону» - «чайки» заклевали «волков» аки беззащитных щенков, забив тем шесть безответных мячей.

Велико было разочарование испанского наставника «Вулверхэмптона» Хулена Лопетеги - еще и потому что для него это был юбилейный, 200-й матч в рамках чемпионатов, у руля различных клубов, среди которых, напомним, был даже мадридский «Реал», который под его началом проигрывал в Лиге чемпионов у себя дома ЦСКА.

В следующем туре английского чемпионата «Вулверхэмптон» примет дома «Астон Виллу».