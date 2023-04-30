«Ливерпуль» забил «Тоттенхэму» три быстрых гола, но победу добыл только на 5-й добавленной минуте

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» схлестнулись в рамках чемпионата Англии. Матч 34-го тура АПЛ состоялся 30 апреля на стадионе «Энфилд Роуд».

Важнейшая игра для призрачной борьбы за Лигу чемпионов и вполне настоящей рубки за Лигу Европы на следующий сезон. На битву с соседями по турнирной таблице Юрген Клопп собрал тройку нападения из Салаха, Гакпо и Диаса, оставив в запасе Жоту с Дарвином. Фирмино, напомним, травмирован. «Тоттенхэм» тоже обошёлся без сюрпризов. Мэйсон не стал изменять схеме с тремя центральными защитниками, в атаке сохранив привычное трио: Кейн – Сон – Кулушевски.

Но не о них был разговор на первых минутах матча. О «Тоттенхэме» вообще слышно не было, «шпоры» решили повторить ужасный старт, вспомнив матч против «Ньюкасла». В первой же атаке «Ливерпуля» Салах скидывает мяч на Трента, а тот вырезает кросс на дальнюю штангу. Одинокий Кёртис Джонс в касание укладывает мяч в сетку – 1:0.

Идёт следующая атака «Ливерпуля», Салах шикарной диагональю через фланг находит рывок Гакпо. Коди ускоряется, догоняет мяч на лицевой линии и сильно простреливает, а Луис Диас замыкает ближнюю штангу, опережая Ромеро – 2:0. Затем Кристиан неаккуратным подкатом сносит того же Гакпо и привозит пенальти. Мо Салах с «точки» мощно бьёт под перекладину и делает счёт разгромным – 3:0.

В игре против «Ньюкасла» «шпоры» получили три гола за 9 минут, «Ливерпуль» управился за 15. И чуть успокоился, что было зря. Под занавес первого тайма Перишич на левом краю «раздел» ван Дейка и закинул мяч в штрафную площадь, где Гарри Кейн плотным ударом прошил Алиссона – 3:1. А через мгновение мог возродить интригу Кулушевски, поймавший ошибку Робертсона. Деян вывалился на Алиссона, пробил тому под опорную ногу, но бразильский голкипер совершил настоящее спасение.

И дальше «Ливерпуль» матч проваливал, вполне «мерсисайдцы» могли лишиться преимущества в три мяча. Дважды обстучали штангу ворот Алиссона «шпоры»: после разрезающего паса Кулушевски Сон один движением отдалился от Конате и пробил в каркас ворот. А буквально через минуту Кейн забросил за шиворот Роберстону, вынырнул там Ромеро и в падении пробил, вновь попав в штангу.

Будто заколдовал ворота Алиссон, но второй мяч в концовке всё же получил. Ромеро из центрального круга выдал отличный пас на Сона, а кореец первым касанием мяч обработал, вторым переиграл голкипера – 3:2. В концовке «шпоры» просто грузили мяч в штрафную площадь Алиссона и всё-таки добились успеха. На третьей добавленной минуте Сон навесил со стандарта, Ришарлисон ускользнул от Дарвина и точно пробил – 3:3. Есть первый гол бразильца в АПЛ за «Тоттенхэм».

Казалось, что «красные» упустили безоговорочную победу, но время ещё оставалось. И хозяева им воспользовались. Уже на пятой компенсированной минуте Диогу Жота получил мяч после выноса Алиссона и небольшого сумбура, вошёл в штрафную площадь и технично пробил в дальний угол - 4:3. Невероятная развязка невероятного матча!