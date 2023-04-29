Клопп оценил уровень Кейна

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют на «Энфилде» 30 апреля. Обе команды ведут борьбу за место в верхней четвёрке турнирной таблицы. На сегодняшний день «шпоры» занимает пятую строчку, имея в своём активе 54 очка, «Ливерпуль» – шестой с 53 баллами.

«Кейн способен забить практически из любой точки. «Тоттенхэм» по-прежнему отличается качеством, этой команде нельзя давать лишние шансы. Мы должны сделать всё, чтобы не позволить сопернику проявить свои лучшие качества», – заявил Клопп на пресс-конференции.