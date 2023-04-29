«Ливерпуль» обратился к «Спортингу» за Мануэлем Угарте

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте привлёк внимание «Ливерпуля». По информации от Шарлотт Коатес, команда Юргена Клоппа обратилась к португальским коллегам, чтобы обсудить трансфер уругвайца.

Отметим, что у Угарте есть сумма отступных в контракте со «Спортингом». Потенциальный покупатель может заплатить 60 миллионов евро и приобрести футболиста в свою команду. Ранее к Мануэлю проявлял интерес другой английский клуб – «Астон Вилла».

22-летний Угарте провёл 27 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии, где не отметился ни одним результативным действием. На счету игрока всего два матча за сборную Уругвая.