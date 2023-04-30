Клопп получил травму после гола «Ливерпуля»

Матч «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» в Премьер-лиге получился драматичным. Команда Юргена Клоппа к исходу 15-й минуты громила соперника со счётом 3:0, однако лондонцы нашли в себе силы на камбэк. Когда Ришарлисон забил третий гол «шпор», многие уверовали в ничейный исход встречи. Однако «красные» смогли вырвать победу – отличился Диогу Жота.

На эмоциях после четвёртого гола своей команды главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подбежал вплотную к резервному рефери и что-то сказал ему. После этого немец направился обратно и, похоже, дёрнул заднюю мышцу бедра. Клопп резко схватился за эту область и стал хромать. Кстати, за эмоции Юрген получил жёлтую карточку.