Хендерсон рассказал, кого считает величайшим полузащитником в истории АПЛ

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон ответил на вопрос о лучшем полузащитнике Английской премьер-лиги всех времён.

32-летний футболист, защищающий цвета «красных» с 2011 года, сделал довольно ожидаемый выбор: «Величайший полузащитник в истории Премьер-лиги? Если нужно назвать кого-то одного, я выберу Стивена Джеррарда», – приводит издание Sky Sports слова хавбека мерсисайдцев.

Напомним, что Стивен Джеррард провёл практически всю карьеру в «Ливерпуле». В 2015 году он перешёл в американский «Лос-Анджелес Гэлакси», а в 2017 году повесил бутсы на гвоздь, после чего стал тренером.