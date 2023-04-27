«Ньюкасл» составит конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за защитника «Торино»

Защитник «Торино» Перр Схюрс попал на радары двух клубов из Английской премьер-лиги. Нидерландец интересен «Ливерпулю», но за его трансфер также готов побороться «Ньюкасл», у которого, в отличие от мерсисайдцев, есть хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

По информации от Calciomercato, «Ньюкасл» летом составит конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за Схюрса, который проводит впечатляющий дебютный сезон за «Торино». 23-летний защитник ранее выступал за амстердамский «Аякс».

Отметим, что Схюрс в этом сезоне провёл 24 матча в чемпионате Италии. В этих поединках нидерландец отметился двумя ассистами.