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«Ньюкасл» составит конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за защитника «Торино»

27 Апреля 2023 • 15:09 Комментировать
Эвертон
...
Ньюкасл
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Через 3 ч. 47 мин.

Защитник «Торино» Перр Схюрс попал на радары двух клубов из Английской премьер-лиги. Нидерландец интересен «Ливерпулю», но за его трансфер также готов побороться «Ньюкасл», у которого, в отличие от мерсисайдцев, есть хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

По информации от Calciomercato, «Ньюкасл» летом составит конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за Схюрса, который проводит впечатляющий дебютный сезон за «Торино». 23-летний защитник ранее выступал за амстердамский «Аякс».

Отметим, что Схюрс в этом сезоне провёл 24 матча в чемпионате Италии. В этих поединках нидерландец отметился двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Торино перр Схюрс трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН НЬЮКАСЛ
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