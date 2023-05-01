Уоддл: «Ливерпуль», наверное, слишком поздно спохватился»

«Ливерпуль» выиграл уже четыре матча подряд, команда поднялась на пятое место в турнирной таблице после успеха в матче с прямым конкурентом «Тоттенхэмом», однако Крис Уоддл, бывший футболист английской сборной, опасается, что это случилось слишком поздно.

- «Ливерпуль» разогнался, у команды начало получаться, но я боюсь, что это слишком поздно для четверки лучших. Они уже не так команда, что была несколько лет тому назад. Но они могут выиграть все оставшиеся матчи, - цитирует Уоддла BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом».