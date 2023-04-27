«Ливерпуль» вышел на контакт с агентами Гравенберха

«Ливерпуль» связался с агентами полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха. Мерсисайдский клуб сохраняет интерес к нидерландскому хавбеку, если верить журналисту Фабрицио Романо.

Проблемой пока является позиция «Баварии», которая настаивает на неприкасаемости 20-летнего футболиста. Впрочем, сам Гравенберх желает покинуть Мюнхен, так как не получает желаемого количества игровой практики. Райан всего один раз в нынешнем сезоне выходил в основе на матч Бундеслиги.

Гравенберх проводит дебютный сезон за «Баварию» после перехода из «Аякса» прошлым летом. У нидерландца год назад также был вариант с «Манчестер Юнайтед», но игрок решил выбрать «Баварию».