Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Многие говорят, что Александер-Арнольд не умеет защищаться, но это не так»

27 Апреля 2023 • 11:24 Комментировать
Ливерпуль
...
Тоттенхэм
30.04 18:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп встал на защиту защитника Трента Александера-Арнольда, которого в этом сезоне часто критикуют за плохую игру в обороне.

«Многие говорят, что Александер-Арнольд не умеет защищаться, но это не так. Трент является фантастическим футболистом», – сказал Клопп на пресс-конференции после победы 2:1 над «Вест Хэмом» в чемпионате Англии.

На счету Александера-Арнольда один гол и семь результативных передач в этом розыгрыше Английской премьер-лиги. Трент выступает за первую команду «Ливерпуля» с сезона-2016/17 и с тех пор выиграл под руководством Юргена Клоппа все возможные клубные трофеи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Трент Александер-Арнольд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.04.23 в 21:45
Саутгемптон Саутгемптон
Борнмут Борнмут
2.30 3.35 3.25
Видео
27.04.23 в 21:45
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
4.70 3.60 1.82
Видео
27.04.23 в 22:15
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.55 3.80 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Апреля
12:53 · Англия. Премьер-лига
Месси и Бензема – в сборной самых дорогих игроков с истекающими контрактами
12:52 · Англия. Премьер-лига
В гонке за Маунтом участвуют 4 клуба из АПЛ
12:45 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард не боится, что работа в «Челси» испортит ему дальнейшую тренерскую карьеру
12:39 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш должен быть готов к матчу с «Тоттенхэмом»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель набрал 25,6% очков «Челси» в этом сезоне АПЛ, Томас провёл 6 матчей у руля клуба
12:32 · Англия. Премьер-лига
Магуайр не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»
12:27 · Англия. Премьер-лига
Журналист Морган: «Арсенал» сам отдал титул - это позорная капитуляция»
12:15 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «ВАР проявил неуважение к «Вест Хэму», судьи должны извиниться перед клубом»
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» вышел на контакт с агентами Гравенберха
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» летом 2021 года мог назначить тен Хага, но выбрал Нуну Эшпириту Санту
11:34 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Нагельсманн может преуспеть в «Тоттенхэме», ведь клуб не требует результата здесь и сейчас»
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» сохраняет интерес к Филлипсу
11:27 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Арсенал» стал хорошей командой в неподходящее время»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Многие говорят, что Александер-Арнольд не умеет защищаться, но это не так»
11:11 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Ливерпуль» и Нуньес до сих пор привыкают друг к другу»
Все новости
Рекомендуем