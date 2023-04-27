Клопп: «Многие говорят, что Александер-Арнольд не умеет защищаться, но это не так»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп встал на защиту защитника Трента Александера-Арнольда, которого в этом сезоне часто критикуют за плохую игру в обороне.

«Многие говорят, что Александер-Арнольд не умеет защищаться, но это не так. Трент является фантастическим футболистом», – сказал Клопп на пресс-конференции после победы 2:1 над «Вест Хэмом» в чемпионате Англии.

На счету Александера-Арнольда один гол и семь результативных передач в этом розыгрыше Английской премьер-лиги. Трент выступает за первую команду «Ливерпуля» с сезона-2016/17 и с тех пор выиграл под руководством Юргена Клоппа все возможные клубные трофеи.