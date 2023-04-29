Клопп: «Увидев счёт 5:0 в матче «Ньюкасла» с «Тоттенхэмом», я подумал, что это какая-то шутка»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о «Тоттенхэме».

«Красные» примут «шпор» в родных стенах 30 апреля в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги. Отвечая на вопрос о силе «Тоттенхэма», наставник мерсисайдцев вспомнил недавнюю встречу команды с «Ньюкаслом» (1:6), в которой «сороки» забили пять безответных мячей уже к 21-й минуте: «Увидев счёт 5:0 в той игре, я подумал, что это какая-то шутка. Но это ничего не значит – я считаю «Тоттенхэм» очень сильным соперником», – заявил на пресс-конференции немецкий рулевой.

После сокрушительного поражения от «Ньюкасла» руководство «Тоттенхэма» отправило в отставку Кристиана Стеллини, после чего команда сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).