Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может стать свободным агентом уже в скором времени.

Текущий трудовой договор 29-летнего игрока со «шпорами» истекает после завершения следующего сезона, однако форвард всерьёз рассматривает возможность перехода в другой клуб в предстоящее трансферное окно. «Тоттенхэм» совсем не горит желанием продавать своего лидера, что может вынудить того пойти на радикальные меры. Как сообщает журналист Майк Макграт, Кейн готов расторгнуть свой контракт, чтобы беспрепятственно сменить клубную прописку предстоящим летом. Интерес к нападающему проявляет «Манчестер Юнайтед».