Клопп: «Этот сезон наши болельщики запомнят по разгрому «Манчестер Юнайтед» 7:0»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил о разгромной победе 7:0 над «Манчестер Юнайтед». Напомним, «красные дьяволы» потерпели самое крупное поражение за всю историю своих выступлений в Английской премьер-лиге.

«Этот сезон наши болельщики запомнят по разгрому «Манчестер Юнайтед» 7:0. У нас были очень запоминающиеся и хорошие моменты, но нам не хватило стабильности», – сказал Клопп на пресс-конференции.

«Ливерпуль» сейчас занимает седьмую строчку в Английской премьер-лиге. Команда рискует впервые с 2016 года не квалифицироваться в Лигу чемпионов. Отставание от топ-4 составляет 7 очков. Это при том, что у «Манчестер Юнайтед» есть матч в запасе.