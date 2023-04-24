Тен Хаг: «Линделоф отлично воспользовался своим шансом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил центрального защитника Виктора Линделофа за выступления в матче против «Брайтона» в полуфинале Кубка Англии. Напомним, «красные дьяволы» одержали победу в серии пенальти и вышли в финал, где сыграют против соседей из «Манчестер Сити».

«Я очень рад за Линделофа. В этом сезоне он играл не так часть, как ему хотелось бы, но Виктор отлично воспользовался своим шансом. Что касается Люка Шоу, он весь матч был хладнокровен и провёл отличную игру. Мы можем рассчитывать на этих игроков до конца сезона», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.