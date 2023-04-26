Эмилиано Мартинес: «Я счастлив в «Астон Вилле», хочу позвать сюда своих аргентинских друзей»

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес дал понять, что не хочет покидать бирмингемскую команду. Напомним, аргентинец проводит уже свой третий сезон в составе «вилланов».

«Астон Вилла» – отличный клуб, я очень горд играть за эту команду. Уйти или остаться? Конечно же я хочу продолжать выступать за «Астон Виллу». Мне здесь нравится, я чувствую себя комфортно. Хочу позвать сюда своих аргентинских друзей», – цитирует Мартинеса журналист Фабрицио Романо.

Ранее ходили слухи о том, что у Мартинеса натянутые отношения с тренером «Астон Виллы» Унаи Эмери. Эмилиано связывали с уходом из команды.