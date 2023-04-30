Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над «Астон Виллой» (1:0) в рамках 34-го тура Английской премьер-лиги.

Специалист отметил, что его команда хорошо работала с мячом, много им владела и качественно прессинговала.

«Во втором тайме хотелось повести 2:0, но это сделать не удавалось, и в такой ситуации концовка всегда становится напряженной», - цитирует наставника «красных дьяволов» BBC.

«Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, отсавая от «Ньюксала» на два балла, но при этом имея игру в запасе.

В следующием туре подопечные Эрика тен Хага сыграют на выезде против «Брайтона».