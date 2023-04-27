Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» сохраняет интерес к Филлипсу

27 Апреля 2023 • 11:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
30.04 16:00

«Астон Вилла» летом вновь попытается заполучить полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. Напомним, «вилланы» были заинтересованы в англичанине ещё с тех времён, когда хавбек выступал в Чемпионшипе за «Лидс».

Филлипс пока не может оправдать ожиданий главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который продолжает настаивать на том, что футболисту нужно дать время на адаптацию. Тем не менее, журналист Пит О’Рурк не исключает, что Кэлвина отпустят летом.

Источник утверждает, что Филлипса хотят купить многие клубы, в число которых входит «Астон Вилла». Отметим, что полузащитника ранее также связывали с «Ливерпулем».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Астон Вилла Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.04.23 в 21:45
Саутгемптон Саутгемптон
Борнмут Борнмут
2.30 3.35 3.25
Видео
27.04.23 в 21:45
Эвертон Эвертон
Ньюкасл Ньюкасл
4.70 3.60 1.82
Видео
27.04.23 в 22:15
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.55 3.80 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Апреля
12:53 · Англия. Премьер-лига
Месси и Бензема – в сборной самых дорогих игроков с истекающими контрактами
12:52 · Англия. Премьер-лига
В гонке за Маунтом участвуют 4 клуба из АПЛ
12:45 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард не боится, что работа в «Челси» испортит ему дальнейшую тренерскую карьеру
12:39 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш должен быть готов к матчу с «Тоттенхэмом»
12:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель набрал 25,6% очков «Челси» в этом сезоне АПЛ, Томас провёл 6 матчей у руля клуба
12:32 · Англия. Премьер-лига
Магуайр не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»
12:27 · Англия. Премьер-лига
Журналист Морган: «Арсенал» сам отдал титул - это позорная капитуляция»
12:15 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «ВАР проявил неуважение к «Вест Хэму», судьи должны извиниться перед клубом»
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» вышел на контакт с агентами Гравенберха
11:46 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» летом 2021 года мог назначить тен Хага, но выбрал Нуну Эшпириту Санту
11:34 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Нагельсманн может преуспеть в «Тоттенхэме», ведь клуб не требует результата здесь и сейчас»
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» сохраняет интерес к Филлипсу
11:27 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Арсенал» стал хорошей командой в неподходящее время»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Многие говорят, что Александер-Арнольд не умеет защищаться, но это не так»
11:11 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Ливерпуль» и Нуньес до сих пор привыкают друг к другу»
Все новости
Рекомендуем