«Астон Вилла» сохраняет интерес к Филлипсу

«Астон Вилла» летом вновь попытается заполучить полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. Напомним, «вилланы» были заинтересованы в англичанине ещё с тех времён, когда хавбек выступал в Чемпионшипе за «Лидс».

Филлипс пока не может оправдать ожиданий главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который продолжает настаивать на том, что футболисту нужно дать время на адаптацию. Тем не менее, журналист Пит О’Рурк не исключает, что Кэлвина отпустят летом.

Источник утверждает, что Филлипса хотят купить многие клубы, в число которых входит «Астон Вилла». Отметим, что полузащитника ранее также связывали с «Ливерпулем».