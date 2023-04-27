Нападающий «Брентфорда» Тони может продолжить карьеру в «Астон Вилле»

«Астон Вилла» проявляет интерес к нападающему «Брентфорда» Айвену Тони, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, клуб из Бирмингема намерен усилиться новым нападающим перед началом следующего сезона.

В текущем сезоне 27-летний Тони провёл за «Брентфорд» 33 матча, в которых забил 20 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает английского нападающего в 50 миллионов евро. Его контракт с «пчёлами» рассчитан до середины 2025 года.

После 33 туров АПЛ «Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 54 набранных очка. «Брентфорд» с 47 баллами идёт девятым.