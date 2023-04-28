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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери рассказал, кого считает лучшим тренером

28 Апреля 2023 • 23:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
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30.04 16:00

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался об успехах в Премьер-лиге своих соотечественников Хосепа Гвардиолы и Микеля Артеты.

«Тренер становится уважаемым благодаря победам. Пеп и Микель выигрывают матчи, поэтому их уважают. Но без побед нельзя добиться успеха, в каком бы стиле ты ни играл. Некоторые считают, что Гвардиола в чём-то не преуспел, но я вижу его исключительным специалистом. Его работа оказала влияние на многих из нас. Пеп – лучший тренер, которого я когда-либо видел», – сказал в интервью Diario AS Эмери.

Напомним, что Унаи Эмери возглавил «Астон Виллу» по ходу текущего сезона, перебравшись из «Вильярреала».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Унаи Эмери Микель Артета Астон Вилла
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
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