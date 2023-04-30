Гол Бруну Фернандеша позволил «Манчестер Юнайтед» обыграть «Астон Виллу» и, видимо, закрыть вопрос по местам в Лиге чемпионов

«Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед» сошлись в рамках чемпионата Англии. Матч 34-го тура АПЛ состоялся 30 апреля на легендарном стадионе «Олд Траффорд».



Серьёзный соперник поджидал «МЮ» в 34-м туре, в гости приехала «Астон Вилла», которая рвётся в Лигу Европы. На игру с «виллианами» Эрик тен Хаг слегка перетасовал атаку: на скамейку запасных присели Антони и Марсьяль, а в старте появились Забитцер, Санчо, Бруну Фернандеш и Маркус Рэшфорд. В опорной зоне работала мощнейшая связка Каземиро – Эриксен.

Начал «МЮ» по-хозяйски. Первые десять минут потратили на раскачку, на захват инициативы, а затем начали напрягать «Астон Виллу», практически не помышлявшую об атаках. Кристиан Эриксен отличной передачей из глубины поля создал голевой момент, бросив на ударную позицию Рэшфорда. Маркус первым успел к мячу, но и Мартинес вовремя стартовал из ворот, сократив угол обстрела. В итоге форвард «МЮ» попал именно во вратаря сборной Аргентины и «Астон Виллы».

Далее Маркус уже пас под удар придумал, на линии штрафной площади отыскав Забитцера. Марсель мощно пробил, направив мяч чуть выше ворот. Бруну Фернандеш хитро крутил, выполняя что-то среднее между кроссом и ударом, но тоже не попал в створ. А после мощнейшего удара Каземиро «виллианов» спасла перекладина. Это Санчо дотащил мяч до штрафной площади и отбросил под удар бразильцу. И быть бы голу, совсем чуть-чуть точность подвела.

Зато Каземиро начал голевую атаку «МЮ», головой сыграв после выноса Эмилиано Мартинеса. Запустил бразилец проход Рэшфорда, Маркус домчался до штрафной площади и пробил опасно. Голкипер справился, но парировал чуть в сторону, где набегающий Бруну успел замкнуть в борьбе с защитниками – 1:0. После гола команды взяли очень долгую паузу. Атаки вроде были, но удары столь неточные и редкие, что голкиперы вообще в игру не вступали.

Только в концовке чуть проснулся «МЮ», возжелавший увеличить преимущество в счёте, но связка Санчо – Каземиро опять сработала не до конца. Джедон дотащил мяч и выкатил под удар, бразилец опасно пробил, опять разминув мяч со створом. Не случилось больше голов, хотя гости вполне могли наказать за расточительность. Дуглас Луис дважды стрелял по воротам из убойной позиции, но в первом случае заблокировал удар Шоу, а во втором с линии ворот вынес Линделоф. Отскочили хозяевам в том эпизоде.

Минимальная проблема закрепляет «МЮ» в топ-4. «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ливерпуль» отстают сильно, кажется, места в Лиге чемпионов от Англии уже распределены.