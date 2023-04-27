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Рохо: «Был очень зол, когда Магуайр играл вместо меня»

27 Апреля 2023 • 23:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
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30.04 16:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо не слишком высоко оценивает уровень Гарри Магуайра.

Аргентинец выступал за «красных дьяволов» с 2014 по 2021 год, после чего перебрался в качестве свободного агента в «Боку Хуниорс». К концу пребывания в манчестерской команде центрбек лишился места в основе. 

«В 2019 году я редко играл, но выходил в Лиге Европы, и меня очень злило, что тренер ставит вместо меня Магуайра. В этом сезоне его наконец-то убрали из стартового состава, освободив место для Лисандро Мартинеса», – заявил в интервью TyC Sports 33-летний Рохо, по-прежнему выступающий на родине за «Боку».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркос Рохо Гарри Магуайр Лисандро Мартинес
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
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