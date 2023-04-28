«Тоттенхэм» отпустит Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 113 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» нужно выложить 113 миллионов евро, чтобы заполучить в состав нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист Сэмми Мокбел, представляющий издание Manchester Evening News

Источник также добавляет, что Кейн запросит зарплату в размере свыше 300 тысяч евро в неделю. Напомним, у англичанина остаётся всего год по контракту с «Тоттенхэмом». Футболист не хочет покидать Англию, так как в будущем желает стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги, обойдя Алана Ширера.

В нынешнем сезоне Кейн отметился 24 голами и 3 ассистами в АПЛ. Форвард будет главной целью «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.