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«Тоттенхэм» отпустит Кейна в «Манчестер Юнайтед» за 113 миллионов евро

28 Апреля 2023 • 12:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
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30.04 16:00

«Манчестер Юнайтед» нужно выложить 113 миллионов евро, чтобы заполучить в состав нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист Сэмми Мокбел, представляющий издание Manchester Evening News

Источник также добавляет, что Кейн запросит зарплату в размере свыше 300 тысяч евро в неделю. Напомним, у англичанина остаётся всего год по контракту с «Тоттенхэмом». Футболист не хочет покидать Англию, так как в будущем желает стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги, обойдя Алана Ширера.

В нынешнем сезоне Кейн отметился 24 голами и 3 ассистами в АПЛ. Форвард будет главной целью «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
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