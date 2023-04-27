Бербатов рассказал, почему в 2008 году решил перейти в «Манчестер Юнайтед», а не в «Манчестер Сити»

Бывший нападающий Димитар Бербатов вспомнил о своём переходе в «Манчестер Юнайтед».

Болгарский футболист пополнил ряды «красных дьяволов» в конце летнего трансферного окна 2008 года, перебравшись из «Тоттенхэма». В подписании форварда также был заинтересован «Манчестер Сити».

«В те времена между клубами была огромная разница. У меня не было никаких сомнения, когда я решался на переход. Одна из причин – это игроки, выступавшие тогда в «Манчестер Юнайтед». Кто не хочет выступать в одной команде с Руни, Тевесом, Роналду?» – цитирует 90min Бербатова, защищавшего цвета манчестерского гранда до 2012 года.