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Бербатов рассказал, почему в 2008 году решил перейти в «Манчестер Юнайтед», а не в «Манчестер Сити»

27 Апреля 2023 • 22:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 1.75 X 4.00 2 4.30
30.04 16:00

Бывший нападающий Димитар Бербатов вспомнил о своём переходе в «Манчестер Юнайтед».

Болгарский футболист пополнил ряды «красных дьяволов» в конце летнего трансферного окна 2008 года, перебравшись из «Тоттенхэма». В подписании форварда также был заинтересован «Манчестер Сити».

«В те времена между клубами была огромная разница. У меня не было никаких сомнения, когда я решался на переход. Одна из причин – это игроки, выступавшие тогда в «Манчестер Юнайтед». Кто не хочет выступать в одной команде с Руни, Тевесом, Роналду?» – цитирует 90min Бербатова, защищавшего цвета манчестерского гранда до 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
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