«Астон Вилла» намерена побороться за Чуквуезе с «Ливерпулем» и «Реалом»

«Астон Вилла» летом всерьёз намерена пополнить свои ряды вингером «Вильярреала» Самуэлем Чуквуезе. Об этом сообщает HITC.

Напомним, в трансфере Чуквуезе ранее были заинтересованы такие гранды, как мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Тем не менее, «Астон Вилла» намерена составить этим клубам конкуренцию. Главный тренер «вилланов» Унаи Эмери надеется, что его старое знакомство с футболистом поможет провернуть сделку.

Чуквуезе в нынешнем сезоне отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами в чемпионате Испании. За игрока также могут побороться лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм».