Бруну Фернандеш отреагировал на свист фанатов «Астон Виллы» в свой адрес

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» обыграл на своём поле «Астон Виллу» в матче чемпионата Англии. Автором единственного гола стал полузащитник Бруну Фернандеш.

После финального свистка Фернандеш дал комментарий по поводу свиста в свой адрес со стороны фанатов «Астон Виллы».

«Свист с гостевого сектора? Наверное, им не нравится играть против меня. Я бы предпочёл, чтобы они поддерживали свою команду, а не сосредотачивались на мне», - сказал Фернандеш клубному телевидению «Манчестер Юнайтед».

Следующий матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 4 мая – против «Брайтона» на выезде.