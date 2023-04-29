Тимбер: «Меня не удивляет, что Мартинес настолько хорошо играет за «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Аякса» Юррьен Тимбер вспомнил о временах, когда играл в связке с Лисандро Мартинесом, который с прошлого лета защищает цвета «Манчестер Юнайтед».

«Я знаю, насколько приятно играть в связке защитников с Лисандро Мартинесом, несмотря на то, что мои выступления не зависели только от него. Мы составляли невероятную связку вместе, особенно это касалось взаимодействия и общения. Меня не удивляет, что Мартинес настолько хорошо играет за «Манчестер Юнайтед», – сказал Тимбер в беседе с журналистом Марком Вервеем.

Напомним, Тимбер успел анонсировать свой трансфер ближайшим летом. «Манчестер Юнайтед» интересовался игроком год назад.