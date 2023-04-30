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Рэшфорд – в основе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Астон Виллой»

30 Апреля 2023 • 15:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Астон Вилла
1 1.65 X 4.10 2 5.00
перерыв

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Астон Виллу» в рамках 34-го тура Премьер-лиги Англии. Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг включил в стартовый состав таких футболистов:

Де Хеа, Далот, Линделоф, Шоу, Маласиа, Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Забитцер, Санчо, Рэшфорд.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице чемпионата Англии четвёртое место (60 очков), а «Астон Вилла» - шестое (54 очка).

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
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