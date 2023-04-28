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Эриксен высказался о ничьей с «Тоттенхэмом»

28 Апреля 2023 • 01:01 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
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30.04 16:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал ничью своего клуба с одним из конкурентов по верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги – «Тоттенхэмом». Напомним, минувшим вечером «манкунианцы» в гостях у «шпор» сыграли в боевую ничью – 2:2, притом подопечные Эрика тен Хага на протяжении большей части игры вели со счётом 2:0.

«Когда ты проигрываешь со счётом 2:0, все может быстро измениться. Мы не контролировали игру так, чтобы прикончить нашего соперника и не дать им шанса забить первый гол. Это дало им веру в успех. Впереди у нас еще несколько игр, надо продолжать бороться и верить», - цитирует Эриксена BT Sport.

«МЮ» к перерыву вёл в два мяча, но этого не хватило для победы над «Тоттенхэмом»

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен
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