Эриксен высказался о ничьей с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал ничью своего клуба с одним из конкурентов по верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги – «Тоттенхэмом». Напомним, минувшим вечером «манкунианцы» в гостях у «шпор» сыграли в боевую ничью – 2:2, притом подопечные Эрика тен Хага на протяжении большей части игры вели со счётом 2:0.

«Когда ты проигрываешь со счётом 2:0, все может быстро измениться. Мы не контролировали игру так, чтобы прикончить нашего соперника и не дать им шанса забить первый гол. Это дало им веру в успех. Впереди у нас еще несколько игр, надо продолжать бороться и верить», - цитирует Эриксена BT Sport.

«МЮ» к перерыву вёл в два мяча, но этого не хватило для победы над «Тоттенхэмом»