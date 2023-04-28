Эмери: «Получить работу в «Атлетико» или «Барселоне» очень сложно, поэтому я покинул Испанию»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери объяснил, почему решил покинуть «Вильярреал» посреди сезона. Напомним, английская команда под руководством испанца сейчас находится на шестом месте в Премьер-лиге.

«Я покинул Испанию ради Англии из-за того, что тренировал в этой стране «Валенсию», «Севилью» и «Вильярреал». Эти команды находятся в шаге от топ-клубов. Следующим шагом для меня могло стать только назначение в «Барселону» или «Атлетико», но сделать это очень сложно», – сказал Эмери на пресс-конференции.

Эмери перед «Вильярреалом» успел потренировать два топ-клуба – «ПСЖ» и «Арсенал».