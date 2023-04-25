«Астон Вилла» не проигрывает уже 10 матчей АПЛ кряду

Бирмингемская «Астон Вилла» снова показывает результат и радует болельщиков победой. Команда Унаи Эмери одержала очередной успех, на этот раз пострадал середняк АПЛ – «Фулхэм», 1:0.

Но примечательна прошедшая игра тем, что матч стал десятым подряд для «вилланов» в рамках АПЛ, который эта симпатичная команда не проиграла. Эта серия продолжается более двух месяцев, с 18 февраля – в тот день «Вилла» дома уступила пока что лидеру Премьер-лиги – столичному «Арсеналу», 2:4.

С тех пор команда Унаи Эмери умудрилась восемь раз победить и лишь дважды сыграть вничью. Столь успешная серия подняла команду на пятое место в турнирной таблице.

Правда, у сброшенного на шестую строчку «Тоттенхэма» в рамках 33 тура осталась игра в запасе.