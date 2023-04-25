Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» не проигрывает уже 10 матчей АПЛ кряду

25 Апреля 2023 • 23:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
30.04 16:00

Бирмингемская «Астон Вилла» снова показывает результат и радует болельщиков победой. Команда Унаи Эмери одержала очередной успех, на этот раз пострадал середняк АПЛ – «Фулхэм», 1:0.

Но примечательна прошедшая игра тем, что матч стал десятым подряд для «вилланов» в рамках АПЛ, который эта симпатичная команда не проиграла. Эта серия продолжается более двух месяцев, с 18 февраля – в тот день «Вилла» дома уступила пока что лидеру Премьер-лиги – столичному «Арсеналу», 2:4.

С тех пор команда Унаи Эмери умудрилась восемь раз победить и лишь дважды сыграть вничью. Столь успешная серия подняла команду на пятое место в турнирной таблице.

Правда, у сброшенного на шестую строчку «Тоттенхэма» в рамках 33 тура осталась игра в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2
0
2.33 3.40 3.15
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм Фулхэм
1
0
1.81 3.95 4.30
Видео
Окончен
Лидс Лидс
Лестер Лестер
1
1
2.36 3.75 2.85
Видео
26.04.23 в 21:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брайтон Брайтон
5.60 4.30 1.59
Видео
26.04.23 в 21:45
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
1.65 4.10 5.40
Видео
26.04.23 в 21:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
3.50 3.65 2.08
Видео
26.04.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
1.69 4.10 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Апреля
01:21 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брентфорда» Франк прокомментировал слухи о переходе Хики в «Манчестер Сити»
01:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Аке не сможет сыграть с «Арсеналом»
00:58 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Критикуя Маунта, люди забывают, что он ещё совсем молод»
00:27 · Англия. Премьер-лига
Парлор: «У «Арсенала» больше не будет такого шанса стать чемпионом, как в этом сезоне»
00:25 · Англия. Чемпионшип
«Бёрнли» Компани досрочно выиграл Чемпионшип официально
00:18 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» потерял 20 очков в текущем сезоне АПЛ, ведя в счёте по ходу матчей
00:16 · Англия. Премьер-лига
Коло Туре рассказал об огромном давлении на «Арсенал»
00:07 · Англия. Премьер-лига
Гол «Лидсу» стал для Варди первым в 2023 году
25 Апреля
23:59 · Англия. Премьер-лига
Невеш забил все свои пенальти в АПЛ
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» ушёл от поражения в матче с «Лидсом»
23:49 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» не проигрывает уже 10 матчей АПЛ кряду
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» едва не упустила победу над «Фулхэмом»
23:41 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» впервые проиграл после возвращения Ходжсона
23:34 · Англия. Премьер-лига
Грубые ошибки игроков «Кристал Пэлас» принесли победу «Вулверхэмптону»
23:26 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Каждый может получить шанс проявить себя в основе, пока я тренирую «Челси»
Все новости
Рекомендуем