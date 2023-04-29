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«Манчестер Юнайтед» может составить конкуренцию «Челси» в борьбе за Лавию

29 Апреля 2023 • 10:31 Комментировать
Ньюкасл
...
Саутгемптон
1 1.30 X 5.60 2 10.50
30.04 16:00

«Манчестер Юнайтед» положил глаз на полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавию. По информации от The Independent, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг видит в бельгийце долгосрочную замену опорному хавбеку Каземиро.

Напомним, пока самый предметный интерес к Лавии проявлял лондонский «Челси», который прошлым летом пытался приобрести Ромео за 50 миллионов евро. В конце сезона игрок может быть доступен на рынке по значительной скидке, если «Саутгемптон» вылетит в Чемпионшип.

19-летний Лавиа ранее выступал за академию «Манчестер Сити». На счету бельгийца один гол в нынешнем розыгрыше АПЛ – забит он был в ворота «Челси» в начале сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон Манчестер Юнайтед Ромео Лавиа трансферы футбола - лето 2023
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НЬЮКАСЛ САУТГЕМПТОН
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