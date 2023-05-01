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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: Протесты фанатов не влияют на команду

01 Мая 2023 • 18:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Астон Вилла
окончен

Фанаты «Манчестер Юнайтед» продолжают выступать за полную продажу клуба семейством Глейзеров. Очередная акция поклонников «красных дьяволов» прошла в воскресенье в день матча против «Астон Виллы».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал понять, что протесты не оказывают плохого влияния на команду.

«Фанаты? Мы действительно чувствуем, что они поддерживают команду. Мы должны быть сосредоточены, чтобы добиваться успехов. Между командой и фанатами существует сильная связь», - сказал тен Хаг журналистам.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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