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У «Манчестер Юнайтед» есть два альтернативных варианта вместо Кейна

28 Апреля 2023 • 13:04 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
1 1.23 X 6.10 2 13.00
29.04 16:00

«Манчестер Юнайтед» имеет запасные варианты на тот случай, если не сможет подписать Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Журналист Сэми Мокбел утверждает, что на радаре у «красных дьяволов» есть два нападающих, которые выступают в Серии А. Речь идёт о Викторе Осимхене из «Наполи» и Душане Влаховиче из туринского «Ювентуса».

Напомним, оба футболиста вполне могут покинуть свои команды в ближайшее межсезонье. Влахович является более бюджетным вариантом, тогда как за Осимхена «Наполи» просит 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за Кейна «Тоттенхэм» будет требовать 113 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Манчестер Юнайтед Наполи Гарри Кейн Душан Влахович Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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