У «Манчестер Юнайтед» есть два альтернативных варианта вместо Кейна

«Манчестер Юнайтед» имеет запасные варианты на тот случай, если не сможет подписать Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Журналист Сэми Мокбел утверждает, что на радаре у «красных дьяволов» есть два нападающих, которые выступают в Серии А. Речь идёт о Викторе Осимхене из «Наполи» и Душане Влаховиче из туринского «Ювентуса».

Напомним, оба футболиста вполне могут покинуть свои команды в ближайшее межсезонье. Влахович является более бюджетным вариантом, тогда как за Осимхена «Наполи» просит 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за Кейна «Тоттенхэм» будет требовать 113 миллионов евро.