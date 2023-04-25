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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти: «Честно говоря, поначалу я не верил в чемпионство «Наполи»

25 Апреля 2023 • 01:30 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
29.04 16:00

Легендарный экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти высказался о достижениях «Наполи».

Команда Лучано Спаллетти уверенно возглавляет турнирную таблицу с 78 набранными очками, на 17 баллов опережая главного преследователя – «Лацио». Уже в следующем туре неаполитанцы могут досрочно гарантировать себе чемпионский титул.

«Честно говоря, поначалу я не думал, что «Наполи» сможет пройти весь путь, – делится мыслями Тотти, которого цитирует журналист Альфредо Педулла. – Но потом они не оставили никому шансов, и в Серии А сейчас попросту нет другой такой команды. Весь клуб, игроки и тренер заслуживают аплодисментов за этот невероятный сезон», – сказал бывший полузащитник.

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Евро-Футбол.Ру,
Франческо Тотти Наполи
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НАПОЛИ САЛЕРНИТАНА
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