Осимхен выбрал себе новый клуб

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен хочет присоединиться к «Баварии».

Мюнхенский гранд – далеко не единственный претендент на лучшего бомбардира Серии А. В подписании нигерийца, как известно, также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, сам 24-летний игрок хотел бы перейти в «Баварию». Проблемой для немецкого клуба может стать запрос «Наполи» – около 150 млн евро. Отмечается, что мюнхенцы готовы включить в сделку Садио Мане, однако неаполитанцы не смогут позволить себе зарплату звёздного сенегальца. Переговоры в настоящий момент не стартовали.