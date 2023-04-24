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Осимхен выбрал себе новый клуб

24 Апреля 2023 • 21:28 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
29.04 16:00

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен хочет присоединиться к «Баварии».

Мюнхенский гранд – далеко не единственный претендент на лучшего бомбардира Серии А. В подписании нигерийца, как известно, также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, сам 24-летний игрок хотел бы перейти в «Баварию». Проблемой для немецкого клуба может стать запрос «Наполи» – около 150 млн евро. Отмечается, что мюнхенцы готовы включить в сделку Садио Мане, однако неаполитанцы не смогут позволить себе зарплату звёздного сенегальца. Переговоры в настоящий момент не стартовали.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Садио Мане Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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НАПОЛИ САЛЕРНИТАНА
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