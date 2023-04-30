«Наполи» - «Салернитана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 32-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Салернитану».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Салернитана
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Протокол игры
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Мин-Чжэ Ким•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Лосано Ирвинг•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
Очоа Гильермо•Данилюк Флавиус•Дьомбер Норберт•Пирола Лоренцо•Маццокки Паскуале•Брадарич Домагой•Де Вильена Тонни•Кулибали Лассана•Кастанос Григорис•Кандрева Антонио•Диа Булайе
30 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Но, в следующем году - попросим подвинуться.....
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