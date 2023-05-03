Осимхен склоняется к переезду в Английскую премьер-лигу

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен привлекает внимание топовых клубов Европы.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, форвард не заинтересован в переходе в «ПСЖ», несмотря на огромный интерес руководства французского гранда. Сообщается, что более вероятными клубами для продолжения карьеры являются «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Тем не менее боссы «манкунианцев» выбирают между Осимхеном и нападающим «Айнтрахта» Рандалем Коло-Муани.

Напомним, что Виктор Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 26 голов в 33 матчах в футболке «партенопейцев» в рамках всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 100 миллионов евро.