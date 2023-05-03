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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Осимхен склоняется к переезду в Английскую премьер-лигу

03 Мая 2023 • 18:08 Комментировать
Наполи
1:1
Салернитана
окончен

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен привлекает внимание топовых клубов Европы.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, форвард не заинтересован в переходе в «ПСЖ», несмотря на огромный интерес руководства французского гранда. Сообщается, что более вероятными клубами для продолжения карьеры являются «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Тем не менее боссы «манкунианцев» выбирают между Осимхеном и нападающим «Айнтрахта» Рандалем Коло-Муани.

Напомним, что Виктор Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 26 голов в 33 матчах в футболке «партенопейцев» в рамках всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед ПСЖ Виктор Осимхен
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