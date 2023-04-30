Спаллетти: «Очень жаль, что не смогли порадовать болельщиков»

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти побеседовал с журналистами после ничьей с «Салернитаной» (1:1).

Неаполитанцы досрочно гарантировали бы себе чемпионство в случае победы в сегодняшней встрече, однако праздник пришлось отложить.

«Понятно, что ребята разочарованы, так как не смогли порадовать наших болельщиков, но мы знали, что сегодня будет психологически непросто.

Что касается лично меня, то я в любом случае удовлетворён нашим положением. Мы всё равно наберём эти два очка. Чемпионство «Наполи» станет источником вдохновения для всех любителей футбола», – заявил в интервью DAZN Спаллетти.