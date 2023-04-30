Около стадиона «Наполи» собираются люди – команда близка к чемпионству

Всё идёт к тому, что вечер и ночь в Неаполе будут жаркими. Судя по кадрам из Италии, около стадиона «Наполи» уже начали собираться толпы людей. Они хотят как следует отпраздновать долгожданный титул чемпиона Италии.

Чтобы оформить скудетто, «Наполи» должен обыграть дома «Салернитану». К 80-й минуте команда Лучано Спаллетти минимально ведёт в счёте благодаря голу Матиаса Оливеры.

Следить за концовкой матча Серии А между «Наполи» и «Салернитаной» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что в прошлый раз «Наполи» становился чемпионом Италии в далёком 1990 году.