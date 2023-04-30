Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Около стадиона «Наполи» собираются люди – команда близка к чемпионству

30 Апреля 2023 • 17:43 Комментировать
Наполи
1:1
Салернитана
окончен

Всё идёт к тому, что вечер и ночь в Неаполе будут жаркими. Судя по кадрам из Италии, около стадиона «Наполи» уже начали собираться толпы людей. Они хотят как следует отпраздновать долгожданный титул чемпиона Италии.

Чтобы оформить скудетто, «Наполи» должен обыграть дома «Салернитану». К 80-й минуте команда Лучано Спаллетти минимально ведёт в счёте благодаря голу Матиаса Оливеры.

Следить за концовкой матча Серии А между «Наполи» и «Салернитаной» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что в прошлый раз «Наполи» становился чемпионом Италии в далёком 1990 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
3
1
1.97 3.60 3.95
Видео
Окончен
Кремонезе Кремонезе
Верона Верона
1
1
2.70 3.35 2.70
Видео
Окончен
Сассуоло Сассуоло
Эмполи Эмполи
2
1
1.97 3.60 3.90
Видео
Окончен
Наполи Наполи
Салернитана Салернитана
1
1
14.00 1.04 100.00
Видео
30.04.23 в 19:00
Фиорентина Фиорентина
Сампдория Сампдория
1.56 4.20 6.20
Видео
30.04.23 в 21:45
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
3.55 3.05 2.33
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
18:22 · Италия. Серия А
Когда теперь «Наполи» может стать чемпионом Италии 1
18:04 · Италия. Серия А
«Сассуоло» в меньшинстве перевернул матч с «Эмполи» и победил
18:00 · Италия. Серия А
«Кремонезе» вдесятером упустил победу над «Вероной»
17:56 · Италия. Серия А
Первый блин комом: «Салернитана» отложила празднования чемпионства «Наполи»
17:48 · Италия. Серия А
Мхитарян высказался о победе над «Лацио»
17:43 · Италия. Серия А
Около стадиона «Наполи» собираются люди – команда близка к чемпионству
16:58 · Италия. Серия А
«Наполи» не смог забить «Салернитане» в первом тайме – без победы чемпионство будет отложено
15:39 · Италия. Серия А
Маротта ответил на вопрос о будущем Лукаку
15:35 · Италия. Серия А
Игрок «Интера» травмировался, забивая гол
15:34 · Италия. Серия А
«Рома» заинтересована в услугах Рамуша
15:31 · Италия. Серия А
«Интер» одержал волевую победу над «Лацио» и подсобил «Наполи» 2
15:30 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Салернитана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 1
15:27 · Италия. Серия А
«Наполи» может стать чемпионом Италии уже сегодня!
15:20 · Англия. Премьер-лига
Дибала может сменить «Рому» на клуб АПЛ 1
14:59 · Италия. Серия А
Пандев: «Интер» заслуживает место в финале Лиги чемпионов»
Все новости
Рекомендуем