Первый блин комом: «Салернитана» отложила празднования чемпионства «Наполи»

После неудачи «Лацио» в матче с «Интером» (1:3) стало понятно, что у «Наполи» есть шанс оформить чемпионский титул уже сегодня. Команда Лучано Спаллетти играла против «Салернитаны» и буквально задавила соперника. В первом тайме лучшие моменты были у Виктора Осимхена, который проверил голкипера издали и ударом головой - 0:0.

На 62-й минуте лидеры добились своего после подачи углового. Джакомо Распадори доставил мяч во вратарскую, и Матиас Оливера удачно сыграл головой, открыв счет. Эльиф Элмас мог снимать все вопросы, но с левого края штрафной пробил рядом с дальней штангой. Редкий шанс гостей, Григорис Кастанос здорово бил из-за штрафной - парировано. Все же в концовке вернулась интрига, Булайе Диа обыграл Осимхена и метко пробил под дальнюю штангу - 1:1. Хвича Кварацхелия дважды пробивал - промах и сэйв голкипера.

«Наполи» не смог победить и досрочно оформить чемпионский титул. Но он никуда не денется.