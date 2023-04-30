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Чемпионат Италии. Серия А

Первый блин комом: «Салернитана» отложила празднования чемпионства «Наполи»

30 Апреля 2023 • 17:56 Комментировать
Наполи
1:1
Салернитана
окончен

После неудачи «Лацио» в матче с «Интером» (1:3) стало понятно, что у «Наполи» есть шанс оформить чемпионский титул уже сегодня. Команда Лучано Спаллетти играла против «Салернитаны» и буквально задавила соперника. В первом тайме лучшие моменты были у Виктора Осимхена, который проверил голкипера издали и ударом головой - 0:0.

На 62-й минуте лидеры добились своего после подачи углового. Джакомо Распадори доставил мяч во вратарскую, и Матиас Оливера удачно сыграл головой, открыв счет. Эльиф Элмас мог снимать все вопросы, но с левого края штрафной пробил рядом с дальней штангой. Редкий шанс гостей, Григорис Кастанос здорово бил из-за штрафной - парировано. Все же в концовке вернулась интрига, Булайе Диа обыграл Осимхена и метко пробил под дальнюю штангу - 1:1. Хвича Кварацхелия дважды пробивал - промах и сэйв голкипера.

«Наполи» не смог победить и досрочно оформить чемпионский титул. Но он никуда не денется.

Протокол игры  
Наполи1:1Салернитана
(1:0) Оливера Матиас62'  
  84'Диа Булайе (1:1)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ КимОливера Матиас  71' 82' (Жуан Жезус ( 82') Замбо-Ангисса Андре-Франк 90' (Н'Домбеле Тангай ( 90') Лоботка Станислав 89' (Симеоне Джованни ( 89') Зелиньски Пётр  55' 60' (Распадори Джакомо ( 60') Лосано Ирвинг 60' (Элмас Эльиф ( 60') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Зедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме Диего
Очоа ГильермоДанилюк Флавиус  74' 86' (Ловато Маттео ( 86') Дьомбер НорбертПирола Лоренцо  75'Маццокки Паскуале 68' (Пёнтек Кшиштоф ( 68') Брадарич Домагой 68' (Бохинен Эмиль ( 68') Де Вильена Тонни 68' (Самбья Саломон ( 68') Кулибали ЛассанаКастанос ГригорисКандрева Антонио 46' (Ботхейм Эрик ( 46') Диа Булайе
Запасные: Бронн ДиланБонаццоли ФедерикоТрост-Эконг ВиллиамНиколусси Кавилья ХансМаджоре ДжулиоФиорилло ВинченцоЕрволино Антонио ПиоСепе Луиджи
30 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Салернитана
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