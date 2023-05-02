​«Наполи» - лидер Европы по количеству забитых головой голов

Итальянский «Наполи» является лидером среди 98 команд, выступающих в самых лучших пяти европейских чемпионатах, по количеству забитых головой голов. Их в матчах чемпионата у «Наполи» набралось целых семнадцать - именно такой показатель и является рекордным. Большую часть из них забил, конечно же, могучий нигерийский нападающий Виктор Осимхен.

Напомним, что «Наполи» на полных парах идет к своему первому в 21-м веке титулу чемпиона Италии. Предыдущие два чемпионских титула были выиграны в эру Диего Марадоны - сперва в 1987 году, а затем в 1990. За прошедшие 33 года команда успела поиграть и в Серии Б, настолько плохи были ее дела.