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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» отказали в сдвиге матча, который может стать чемпионским

25 Апреля 2023 • 17:41 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
29.04 16:00

«Наполи» может стать чемпионом Италии уже в ближайшем туре. Это случится, если команда Лучано Спаллетти обыграет «Салернитану» дома, а «Лацио» не сможет обыграть «Интер» на выезде.

«Наполи» свой матч проведёт в субботу, а «Лацио» - в воскресенье. Может получиться так, что команда Спаллетти станет чемпионом дома или на тренировке. При этом неаполитанцы хотели бы оформить титул на стадионе. Чтобы это было возможно, «Наполи» обратился в Серию А с просьбой перенести матч с «Салернитаной» с 29 на 30 апреля. Неаполитанцы хотели сыграть в параллель с «Лацио» (старт в 13:30 по московскому времени). Тем не менее, «Наполи» отказали в этой просьбе. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

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НАПОЛИ САЛЕРНИТАНА
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