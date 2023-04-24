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Чемпионат Италии. Серия А

Инсинье высказался о приближающемся чемпионстве «Наполи»

24 Апреля 2023 • 23:26 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
29.04 16:00

Бывший футболист «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мыслями об успехах команды в текущем сезоне.

31-летний футболист в настоящий момент выступает за «Торонто», но продолжает активно следить за родным для себя клубом, который уже в скором времени может гарантировать себе чемпионский титул в Серии А.

«Очень трудно не высказаться в такое время. Как и все болельщики «Наполи», я достаточно суеверен, но наша большая мечта вот-вот осуществится. Продолжайте в том же духе», – написал в социальных сетях Инсинье.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А после 31 тура, опережая идущий вторым «Ювентус» на 17 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
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НАПОЛИ САЛЕРНИТАНА
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