Инсинье высказался о приближающемся чемпионстве «Наполи»

Бывший футболист «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мыслями об успехах команды в текущем сезоне.

31-летний футболист в настоящий момент выступает за «Торонто», но продолжает активно следить за родным для себя клубом, который уже в скором времени может гарантировать себе чемпионский титул в Серии А.

«Очень трудно не высказаться в такое время. Как и все болельщики «Наполи», я достаточно суеверен, но наша большая мечта вот-вот осуществится. Продолжайте в том же духе», – написал в социальных сетях Инсинье.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А после 31 тура, опережая идущий вторым «Ювентус» на 17 очков.