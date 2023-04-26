«Бавария» опережает «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в гонке за Осимхеном

Мюнхенская «Бавария» имеет хорошие шансы на подписание нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. По информации от La Gazzetta dello Sport, команда Томаса Тухеля сейчас опережает в гонке за нигерийцем английский клубы в лице «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает источник, Осимхен тоже открыт к переходу в «Баварию», что заметно упрощает сделку. Ситуации могут помешать финансовые требования «Наполи», который хочет за игрока 150 миллионов евро. Так как руководство «Баварии» готово выделить на нового форварда максимум 100 миллионов, в трансфере могут возникнуть сложности.

Напомним, Осимхен является лучшим бомбардиром Серии А в нынешнем сезоне с 11 забитыми голами.