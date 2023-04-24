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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» может стать чемпионом в следующем туре Серии А

24 Апреля 2023 • 14:31 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
29.04 16:00

«Наполи» может стать победителем чемпионата Италии уже в следующем туре. Для этого клубу из Неаполя надо обыграть «Салернитану», а Лацио» должен проиграть или сыграть вничью с «Интером».

Напомним, что на данный момент подопечные Лучано Спалетти опережают миланский клуб на 17 очков. За 31 проведенную игру «Наполи» смог набрать 78 очков, одержав 25 побед, трижды сыграв вничью и потерпев столько же поражений.

Последний раз «неаполитанцы» выиграли местный чемпионат 33 года назад.

Поединок между «Наполи» и «Салернитаной» состоится 29 апреля. Начало – в 16:00 по московскому времени, а матч между «Интером» и «Лацио» - 30 апреля (13:30).

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Наполи
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НАПОЛИ САЛЕРНИТАНА
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